Ds. J. A. W. Verhoeven doet intrede in hervormd Krimpen aan den IJssel

Ds. J. A. W. Verhoeven is zondagmorgen bevestigd als predikant van de hervormde gemeente van bijzondere aard in Krimpen aan den IJssel. In de bevestigingsdienst ging consulent ds. A. van Vuuren uit Capelle aan den IJssel voor. Hij preekte over 1 Korinthe 16:10, met als thema ”Een goede ontvangst”.

In de middagdienst deed ds. Verhoeven intrede vanuit Psalm 84:3. De predikant werd toegesproken door burgemeester M. W. Vroom van de gemeente Krimpen aan den IJssel, door ds. M. D. van der Giessen namens de algemene kerkenraad en plaatselijke predikanten van de Protestantse Kerk in Nederland, en door scriba J. Rook namens kerkenraad en gemeente.

