Ds. J. A. Scholten, emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), is op 21 december overleden.

Jan Adrianus Scholten werd geboren op 4 december 1930 in Borne. Hij studeerde theologie aan de Gemeentelijke Universiteit in Amsterdam en werd in 1963 hervormd predikant in Akkerwoude-Murmerwoude. Daarna stond hij in Varsseveld (1967), Goes (1974) en Westervoort (1982, tot 1989 in combinatie met Duiven).

Ds. Scholten ging in 1993 met emeritaat.