Ds. J. A. C. Olie neemt afscheid van hervormd Genemuiden

Ds. J. A. C. Olie heeft zondag afscheid genomen van de hervormde gemeente in Genemuiden. De predikant bepaalde zijn gehoor bij Filippenzen 4:4-23. De tekst was uit Filippenzen 4:19-20: „Doch mijn God zal naar Zijn rijkdom vervullen al uw nooddruft, in heerlijkheid door Christus Jezus. Onze God nu en Vader zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.” Het thema van de preek was: ”In vertrouwen verder”.

Ds. Olie werd toegesproken door wethouder M. Slingerland van de burgerlijke gemeente Zwartewaterland, ds. W. G. Hulsman namens de algemene kerkenraad, de werkgemeenschap en als collega en door ouderling W. Siebert namens de kerkenraad van wijk 2. De dienst werd afgesloten met het zingen van Psalm 150:1 en 3.

Ds. Olie zal op 14 juli als predikant van de hervormde gemeente van Delft (Maranatha) bevestigd worden.