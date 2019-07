Ds. J. A. C. Olie doet intrede in hervormd Delft

Ds. J. A. C. Olie is zondagmorgen in de Oude Kerk in Delft bevestigd als predikant van de hervormde wijkgemeente Maranatha te Delft. Zijn collega ds. B. Jongeneel leidde de dienst, en preekte vanuit Spreuken 8:34, met als thema: ”Waakzaam luisteren, naar Gods Woord”. Hierna sprak kerkenraadsvoorzitter C. Weerheim familie Olie toe.

’s Middags deed ds. Olie intrede in de Nieuwe Kerk. Hierin stond Openbaring 3:8b centraal: „Zie, Ik heb een geopende deur voor u gegeven en niemand kan die sluiten”.

Voorafgaand aan de dienst werd ds. Olie toegesproken door ouderling P. C. Benschop (namens zustergemeente Mattheüs en namens de algemene kerkenraad) en de oud-katholieke pastoor R. Voorn (namens de Raad van Kerken Delft).

Ds. Olie kwam van de hervormde gemeente van Genemuiden.

