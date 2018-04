Ds. I. D. MacDonald: Deur in Afrika staat open voor Evangelie

Het zendingswerk van Schotse calvinisten in Zimbabwe begon met zendeling John Radasi. Een kerk was er nog niet. Preken deed hij onder een boom. Ruim honderd jaar later zijn er scholen, een ziekenhuis en actief kerkelijk leven. „Het werk mocht gezegend worden.”

De band tussen de Free Presbyterian Church of Scotland (FPCS) en Zimbabwe is op een wonderlijke manier gegroeid. Ds. I. D. MacDonald (42), die vrijdag spreekt op de Mbuma-zendingsdag in Gorinchem, vertelt hoe de Afrikaan John Radasi tijdens een bezoek aan Edinburgh eind negentiende eeuw in contact kwam met een predikant van de FPCS. „Hij is namens de FPCS, die in 1893 werd gesticht, als zendeling begonnen in het toenmalige Rhodesië.”

Ds. MacDonald, predikant in het stadje Portree op het Schotse eiland Skye, is onlangs lid geworden van het zendingscomité van de FPCS. Eind mei hoopt hij voor het eerst naar Zimbabwe te reizen, om met eigen ogen te zien hoe het zendingswerk in het Afrikaanse land plaatsheeft.

Bovenaan

De Schotse predikant legt uit dat de verkondiging van het Evangelie bij het werk in Zimbabwe „bovenaan staat.” Ziekenzorg en onderwijs zijn volgens hem uiteindelijk middelen die de weg voor het Evangelie moeten banen.

Zo zijn er onder meer drie catecheten werkzaam in het ziekenhuis. „Iemand die ziek is, moet genezen worden. Dat kan met behulp van medicijnen. Maar de patiënt moet ook oog krijgen voor de ziekte van zijn ziel. Daarom moet hij worden gewezen op de heelmeester Christus.”

Onder de leerlingen op de basisscholen en de middelbare school die de FPCS ondersteunt, zijn behalve calvinisten ook zevendedagsadventisten en katholieken. „Van iedereen die de school bezoekt, wordt verwacht dat hij of zij de kerkelijke leer onderschrijft, het gezag van Gods Woord erkent, zich netjes kleedt en gedraagt en de kerkdiensten bijwoont”, legt ds. MacDonald uit.

Bij de middelbare school worden op zondagmorgen twee diensten belegd, met tussendoor een halfuur pauze. „Veel mensen komen van heinde en verre gelopen om de kerkdiensten te bezoeken. De twee diensten worden vlak na elkaar belegd, zodat de kerkgangers maar één keer op en neer te reizen”, vertelt ds. MacDonald. „In de avond is er een kerkdienst die gericht is op de schooljeugd. Dan is er geen tolk die de preek vertaalt in de lokale taal; de kinderen beheersen allemaal de Engelse taal.”

De talenkennis van de scholieren is volgens de predikant een voorbeeld van de goede kwaliteit van het onderwijs dat de middelbare school in Zimbabwe biedt. „Sommige scholieren hebben uiteindelijk op de universiteit van Harvard gestudeerd.”

Juweel

Toch schuilt er in het succesvolle onderwijs volgens de predikant ook een gevaar. „Een Afrikaan vergeleek het ooit eens met een juweel dat in een zakdoek was gewikkeld. Het juweel was volgens hem het Evangelie; de zakdoek was de westerse beschaving. Hij wilde voorkomen dat het juweel werd verworpen en alleen de zakdoek overbleef. Dan is er nog wel kennis of beschaving, maar wordt het Evangelie gemist.”

Ds. MacDonald weet van meerdere mensen bij wie het godsdienstonderwijs een middel vormde tot hun bekering. „Zo was er een niet-religieuze leerling die er op de middelbare school achter kwam dat zijn ziel gered moest worden. Op zijn laatste schooldag hoorde hij een preek over de Heere Jezus, Die op de bruiloft te Kana gebood dat de watervaten met water gevuld moesten worden. Het duurde niet lang voordat God de watervaten van zijn ziel had gevuld en het water liet veranderen in de wijn van Zijn genade. De man is predikant geworden. Ondanks dat hij later blind werd, heeft hij het Evangelie van vrije genade zijn leven lang kunnen verkondigen.”

De Schotse predikant is hoopvol over de toekomst van het werk in Zimbabwe. „Ons gebed is niet alleen dat het werk met behulp van onze vrienden uit Nederland financieel gesteund kan blijven worden. Het is nog veel meer. Paulus spreekt in 1 Korinthe 16:9 over een grote en krachtige deur die is geopend. Zo heeft God ook in Afrika een deur voor het Evangelie geopend.

In Openbaring 3 zegt de Heere Zelf tegen de gemeente in Filadelfia dat niemand de deur kan sluiten die Hij heeft geopend. Laten we dan waakzaam zijn en bidden dat we niet door de listigheden van de duivel en de wereldgelijkvormigheid worden gegrepen. Alleen dan kan de verkondiging van het Evangelie gezegend blijven.”

Nederlandse steun voor Schots zendingswerk

Het werk van de Free Presbyterian Church of Scotland (FPCS) in Zimbabwe wordt sinds de jaren 60 vanuit Nederland financieel ondersteund. Volgens ds. MacDonald is dat noodzakelijk, omdat het kerkverband van de FPCS in Groot-Brittannië slechts 1200 leden telt.

De Mbuma-Zending gaat uit van de FPCS, in samenwerking met de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland, de Gereformeerde Gemeenten in Nederland en de Hersteld Hervormde Kerk. Vrijdag belegt de Mbuma-Zending de 55e zendingsdag in de Evenementenhal in Gorinchem.

De steun voor het zendingswerk komt onder meer ten goede aan de vijf basisscholen van de FPCS in Zimbabwe, waar inmiddels 2900 leerlingen onderwijs op gereformeerde grondslag krijgen. Daarnaast is er een middelbare school, die door circa 600 jongeren wordt bezocht. Het ziekenhuis verleent diensten en zorg aan ongeveer 20.000 mensen. Daarnaast zijn er meerdere lokale klinieken en een weeshuis. Er zijn zes kerkelijke hoofdgemeenten van de FPCS in Zimbabwe en meer dan veertig kleinere lokale gemeenten.