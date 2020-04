Ds. Hooydonk neemt afscheid van hervormd Kockengen

Ds. J. W. Hooydonk heeft zondagmiddag afscheid genomen van de hervormde gemeente in Kockengen.

De scheidende predikant las Psalm 138:1-8 en Johannes 20:19-31. De tekst voor de preek kwam uit Johannes 20:28, de belijdenis van Thomas: ”Mijn Heere en mijn God”.

Ds. Hooydonk neemt beroep aan naar hervormd Oldebroek

Na de dienst werd ds. Hooydonk toegesproken door ouderling J. Boele namens de kerkenraad en de gemeente. De dienst werd afgesloten met het zingen van Psalm 118 vers 13 en 14.

Ds. Hooydonk was sinds september 2013 aan de hervormde gemeente in Kockengen verbonden. Hij wordt op 3 mei bevestigd in de hervormde gemeente te Oldebroek.