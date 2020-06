Ds. Hogendoorn doet intrede in hervormd Lelystad

Ds. C. H. Hogendoorn is zondag in een besloten dienst, met ongeveer dertig kerkgangers, bevestigd als predikant van de hervormde gemeente te Lelystad. De bevestiger was ds. G. D. Kamphuis uit Ridderkerk.

Vanwege de coronamaatregelen waren de gemeenteleden en genodigden verbonden via een livestream. Aan de familie Hogendoorn was de voorgaande week een usb-stick met welkomstvideo’s van gemeenteleden aangeboden, omdat dezen zondag niet in de kerk konden zijn.

Ds. Hogendoorn, die kwam uit Katwijk aan Zee, verbond zich aan de gemeente met de woorden uit Filippenzen 1:9a: „Dit bid ik...”, met als thema ”Overvloed”.

Ds. Hogendoorn werd toegesproken door achtereenvolgens ds. D. Wolse, emeritus predikant van de protestantse gemeente te Lelystad, namens het Platform Lelystadse Kerken; door prop. H. J. van der Wal, pastoraal werker te Urk, namens de Rechtzinnige Ring Flevoland; en door de voorzitter van de kerkenraad ouderling-kerkrentmeester L. Boeve, namens kerkenraad en gemeente. Deze laatste liet de predikant en diens gezin toezingen Psalm 133 vers 3.