Ds. Heutink neemt afscheid van hervormd Ede

Ds. J. S. Heutink heeft zondagochtend afscheid genomen van hervormde wijkgemeente De Ark te Ede.

Vooraf werden hij en zijn vrouw toegesproken door J. Zweistra, voorzitter van de kerkenraad, en toegezongen door gemeenteleden (via een opname). Het thema van de verkondiging was ”Effectief spreken”, naar aanleiding van de tekstwoorden uit Jesaja 55:10 en 11.

Het Woord van God komt tot de gemeente en is effectief; zoals de regen neerdaalt en de aarde bevochtigt, zo keert het Woord van God niet vruchteloos terug, aldus de predikant. „Luisteren we naar wat God tot ons spreekt, ook in deze tijd via Zijn Geest?”, vroeg hij zich af. „Om met Luther te spreken: Gods Woord houdt eeuwig stand.”

Ds. Heutink zal de bediening van het Woord voortzetten in Katwijk aan Zee.