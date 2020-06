Ds. Heutink doet intrede in hervormd Katwijk

Ds. J. S. Heutink is zondagmorgen verbonden aan de hervormde gemeente van Katwijk (wijkgemeente Andreas).

In de bevestigingsdienst preekte ds. C. Blenk over Jesaja 30:20-21. In de intrededienst, ’s middags, werd eerst gekeken naar een opgenomen toespraak van burgemeester C. L. Visser (Katwijk) en ouderling J. van der Plas, voorzitter van de algemene kerkenraad. Ds. Heutink preekte over 2 Kronieken 20:12b. Diaken D. van Duijn sprak ds. Heutink en zijn vrouw toe namens de kerkenraad. Daarna werd het echtpaar via een opname toegezongen Psalm 108:1.