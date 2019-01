Ds. J. het Lam, predikant van de hervormde Bethelkerk in Harderwijk, gaat in deeltijd evangelisatiewerk doen in Servië.

Dit gebeurt in samenwerking met de stichting HOE. Per 1 januari heeft hij een deel van zijn werkzaamheden overgedragen aan pastoraal werker Henk van Vliet, meldde de Harderwijker Courant maandag. Ds. Het Lam was dinsdagmorgen niet voor een toelichting bereikbaar.