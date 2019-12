Ds. Heikoop voorzitter stichting CvI

Ds. F. A. J. Heikoop is met ingang van 1 januari benoemd tot voorzitter van de stichting Christenen voor Israël (CvI). Dat meldde De Waarheidsvriend, wekelijks orgaan van de Gereformeerde Bond binnen de Protestantse Kerk in Nederland, vorige week.

Ds. Heikoop, die al enige tijd lid was van het bestuur van Christenen voor Israël, neemt het voorzitterschap over van P. van der Hof. Ds. Heikoop is sinds 2013 predikant van de hervormde gemeente te Harmelen. Hij diende eerder de gemeente van ’s-Graveland.