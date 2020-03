Ds. Heikoop in Nieuwegein ter aarde besteld

Ds. D. Heikoop, die op 13 maart op 86-jarige leeftijd overleed, is woensdag in Nieuwegein begraven.

De dienst van Woord en Gebed in de Dorpskerk van Nieuwegein-Zuid werd met slechts enkele naaste familieleden en vrienden gehouden, vanwege het coronavirus. Kleinkinderen herdachten hun grootvader, aan het graf werd gesproken door zijn oudste zoon ds. F. A. J. Heikoop, terwijl zijn jongste zoon ds. D. M. Heikoop in de dienst een Schriftlezing verzorgde.

Ds. C. N. van Dis –die hem in 1996 opvolgde– leidde de rouwdienst. Hij sprak naar aanleiding van Psalm 63 en Johannes 19:28-30 over Gods nabijheid in woestijnervaringen zonder wegen en water. Gods goedheid is nabij in Christus omdat Jezus onze Godverlatenheid als schuld op Zich nam en onze dorst tot de Zijne maakte. Hij baande de weg voor wie bij Hem schuilt. Zijn woorden zijn levenswater voor ieder die dorst heeft en drinkt, zei ds. Van Dis.

De teraardebestelling vond plaats op de Hervormde Begraafplaats van Vreeswijk in Nieuwegein-zuid.

Ds. Heikoop diende als predikant de hervormde gemeenten in Stavenisse, Herwijnen, IJmuiden-West en Nieuwegein-Vreeswijk en was daarna bijstand in Enkhuizen en Sleeuwijk.

Ds. D. Heikoop (PKN) overleden