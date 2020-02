Ds. G. Haveman, emeritus predikant binnen de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK), is op 5 februari overleden.

Geert Haveman werd geboren op 25 januari 1943 in Sellingen. Hij studeerde aan de Reformatorische Hogeschool in Zwolle en werd in 1992 predikant van de vrije gereformeerde kerk in Wolvega. Daarna was hij Nederlands gereformeerd predikant in Maastricht (1997).

Ds. Haveman ging in 2003 om gezondheidsredenen met vervroegd emeritaat.