Ds. Harteman (PKN) veertig jaar predikant

Ds. J. Harteman, hervormd emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), staat donderdag veertig jaar in het ambt.

Jan Harteman werd op 11 oktober 1948 geboren in Veenendaal en studeerde theologie in Utrecht. In 1980 nam hij het beroep aan naar de hervormde gemeente te Moerkapelle. Daarna volgden Wijk bij Heusden (1987), Wezep (1993), Hilversum (2001) en Kampen (2007). Na zijn emeritaat in 2015 was hij betrokken bij de hervormde gemeenten in Lemmer en IJsselmuiden, waar hij nog steeds werk verricht.

Ds. Harteman is voorzitter van Stichting Harul Moldavië.

Het gezin Harteman, dat in Kampen woont, heeft vier kinderen en vier kleinkinderen.