Ds. Harkema (71) in Onstwedde begraven

Ds. H. Harkema uit het Groningse Onstwedde is zaterdag op de begraafplaats bij de hervormde kerk van Onstwedde begraven. De emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland overleed vorige week maandag op 71-jarige leeftijd.

Voorafgaand aan de dankdienst voor zijn leven sprak dochter Heleen namens de familie een dankwoord uit. Ook deelde zij herinneringen aan haar vader en zijn liefde voor het preken.

Vervolgens sprak ouderling H. van der Heide de familie en de gasten toe en verwoordde hij de verbondenheid van ds. Harkema met Onstwedde. Hier was hij 22 jaar dienaar van Gods Woord. In deze periode vond het overlijden van dochter Agathe plaats. Na zijn emeritaat heeft ds. Harkema nog ruim vijf jaar in Onstwedde gewoond.

De dienst werd geleid door ds. A. F. Troost te Ermelo, een goede vriend van ds. Harkema. De orde van dienst was door ds. Harkema zelf voorbereid. Ds. Troost mediteerde over Psalm 52:7: „Ik zal U voor eeuwig loven, om wat U gedaan hebt.” Hij vertolkte hoe ds. Harkema zich in Christus geborgen wist. „Daarom zal het loven van Hem niet ophouden maar volmaakt voortgaan.” Schoondochter Bettine droeg het gedicht ”Ik ben in het Vaderhuis” voor. De begrafenis had plaats in familiekring.

Ds. Troost sloot de plechtigheid af met Hebreeën 13:8: „Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid.”