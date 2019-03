Ds. Hans Eschbach (1948-2019): zoeker naar vernieuwing van de kerk

Ds. Hans Eschbach, die dinsdag op 70-jarige leeftijd overleed, zag zichzelf als een „vrolijke” predikant met een „blijde boodschap.” Als voorman van het Evangelisch Werkverband (EW) zocht hij naar geestelijke vernieuwing binnen de Protestantse Kerk in Nederland.

Samen met zeven andere predikanten richtte ds. Eschbach (geboren op 7 april 1948) in 1995 het Evangelisch Werkverband op. Ze wilden een platform bieden voor de „vele duizenden gemeenteleden” in de toenmalige Nederlandse Hervormde Kerk en Gereformeerde Kerken in Nederland die zich verwant wisten met de evangelische beweging. Onder zijn leiding groeide het EW na 2004 uit tot een georganiseerde evangelische modaliteit binnen de Protestantse Kerk in Nederland, naast de Gereformeerde Bond en de Confessionele Vereniging. Het werk van de Heilige Geest en thema’s als kerkgroei, vernieuwing en missionaire presentie zette hij op de kerkelijke kaart. De predikant hoopte de leegloop van kerken te kunnen stoppen, „maar dat gebed is niet verhoord.”

Pioniersplekken

Het bekendmaken van het Evangelie had zijn hart. Ds. Eschbach werkte tien jaar als jongerenevangelist voor Youth for Christ voordat hij in 1979 hervormd predikant in Enschede werd. Vervolgens diende hij de gemeenten van Nootdorp, Aalsmeer en Spijkenisse. Ds. Eschbach trad in 2011 terug als directeur van het EW; in 2013 ging hij met emeritaat.

Jarenlang trok ds. Eschbach wekelijks het land door om in kerken en zaaltjes lezingen te houden en cursussen te verzorgen. De thema’s cirkelen om zaken als het gebed, geestelijk leiderschap en evangelisatie. Hij bedacht de protestantse pioniersplekken en promootte de vorming van gemeentegroeigroepen: kleine gemeenschappen die in huiskamers bijeenkomen voor Bijbelstudie, gebed en ontmoeting.

Migrantenkerken

Ds. Eschbach was naast zijn directeurschap van het Evangelisch Werkverband ook betrokken bij stichting De Bijlmerkerk. In 2004 ontvouwde hij zijn idee om enkele tientallen migrantenkerken in Amsterdam-Zuidoost, die vaak samenkwamen in huiskamers en parkeergarages, onderdak te bieden. Dat leidde in 2007 tot de opening van het eerste kerkverzamelgebouw in Nederland: De Kandelaar .

„Mijn drive is mijn geloof”, zei ds. Eschbach in 2004 in een interview met het Reformatorisch Dagblad. „Ik zie aan de ene kant de werkelijkheid van God Die voor onze verlossing tot het uiterste is gegaan en aan de andere kant de wereld die zegt: Hoe meer bier je drinkt, hoe beter. Miljoenen mensen hebben na de Tweede Wereldoorlog onze kerk verlaten. Vreselijk. En we liggen er niet eens van wakker.”

Zie ook:

„Wij willen dromen dromen voor de kerk”, Reformatorisch Dagblad (26-05-2005)

Onder de paraplu van Gods genade, Reformatorisch Dagblad (28-05-2004)