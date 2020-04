Ds. H. van Vreeswijk, emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PIKN), is woensdag 8 april overleden. De predikant werd 78 jaar.

Hendrik van Vreeswijk studeerde theologie in Utrecht en werd in 1970 hervormd predikant in Giessen-Nieuwkerk. Later diende hij de hervormde gemeenten in Vriezenveen (1976), Kampen (1983) en Apeldoorn (1993). Ds. Van Vreeswijk ging in 2003 met emeritaat. Daarna verleende hij nog bijstand in het pastoraat in Kampen.