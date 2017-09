Ds. H. van Ginkel: Dit is niets minder dan machtsgreep in PKN

Ds. H. van Ginkel uit Goes, opsteller van het rapport ”Kerk 2018 – kiezen voor de basis in de Protestantse Kerk”, blijft uiterst negatief over het eerste deel van de kerkordelijke wijzigingen dat morgen op de synodetafel ligt.

Dit blijkt uit het stuk ”Kerk 2018 – het vervolg”, dat hij schreef na publicatie van de consideraties (raadplegingen) over de plannen voor Kerk 2025. Volgens het rapport spreekt er minachting voor het grondvlak uit het feit dat de synode in 3,5 uur vergadertijd de consideraties van de classes moet bespreken en vervolgens definitief moet instemmen met de plannen.

Naar aanleiding van de consideraties zijn die plannen volgens ds. Van Ginkel ook op minimale punten gewijzigd. Hij roept synodeleden ertoe op de plannen aan te passen, zodat de basis van de kerk weer centraal komt te staan.

Omdat er elf classispredikanten in dienst komen van de landelijke kerk, ziet ds. Van Ginkel het plan Kerk 2025 als „een machtsgreep” door de leiding van de kerk. Verder vreest hij dat het grondvlak steeds minder wordt gehoord, omdat niet alle gemeenten meer zijn afgevaardigd naar de classes.

