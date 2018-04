Ds. H. Schipaanboord 40 jaar predikant

Ds. H. Schipaanboord, emeritus predikant in de Protestantse Kerk in Nederland, staat maandag veertig jaar in het ambt.

Hendrik Schipaanboord werd op 20 november 1948 geboren in Leiden. Hij studeerde theologie in Utrecht en werd in 1978 hervormd predikant in Uitwijk. Daarna stond hij in Everdingen (1982) en in Waddinxveen (1986). Ds. Schipaanboord ging in 2013 met emeritaat.

Lees ook in Digibron:

Ds. Schipaanboord neemt afscheid van hervormd Waddinxveen (Reformatorisch Dagblad, 03-12-2013)

Bevestiging en intrede van ds. Schipaanboord te Waddinxveen (De Waarheidsvriend, 11-09-1986)