Ds. H. Roseboom (PKN) veertig jaar predikant

Ds. H. Roseboom, emeritus predikant in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), staat vrijdag veertig jaar in het ambt.

Hendricus Roseboom werd in 1947 geboren in Meulunteren, een buurtschap onder Lunteren. In 1977 werd hij bevestigd tot predikant in de hervormde gemeente van Zwartebroek-Terschuur. Daarna volgden de gemeenten te Oene (1981), Boven-Hardinxveld (1986), Bruchem en Kerkwijk-Delwijnen (1992), Hollandscheveld (2003) en Kesteren (2008).

De predikant ging in 2012 met emeritaat. Het echtpaar Roseboom bleef in Kesteren wonen.

Van 1999 tot 2009 maakte ds. Roseboom deel uit van het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond in de Nederlandse Hervormde Kerk en vanaf 2004 in de PKN.

