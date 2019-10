Ds. H. Polinder (CGK) 25 jaar in ambt: vreugde in het dienen

Het dienen van de Heere geeft hem steeds meer vreugde. „Het overweldigt me dat God mij geroepen heeft om de beste boodschap die er is, door te geven”, zegt ds. H. Polinder. De christelijke gereformeerde predikant van Urk (Maranatha) stond zondag 25 jaar in het ambt.

De boeken in de studeerkamer van ds. Polinder staan niet alleen op de schappen, maar ook op de vloer. Het grote aandeel Engelse en puriteinse theologie valt direct op, maar schrijvers uit de tijd van de Reformatie en hedendaagse Amerikaanse theologen hebben eveneens een plek gekregen.

Opvallend is een Bijbeltekst boven zijn bureau: „Mij, den allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven, om onder de heidenen door het Evangelie te verkondigen den onnaspeurlijke rijkdom van Christus.” Met deze tekst uit Efeze 3:8 bevestigde ds. J. Westerink hem op 27 oktober 1994 in Genemuiden.

Ds. Polinder deed intrede met de woorden uit Handelingen 26:18: „Om hun ogen te openen, en hen te bekeren van de duisternis tot het licht, en van de macht des satans tot God; opdat zij vergeving der zonden ontvangen, en een erfdeel onder de geheiligden, door het geloof in Mij.”

Beide teksten hebben hem veel te zeggen. „Tussen deze twee teksten beweegt zich mijn prediking”, zegt hij. Die prediking is hem steeds liever geworden. „Preken is een vreugde voor me. Het overweldigt me dat God me roept om de beste boodschap die er is, door te geven.”

Catechisatie

Henk Polinder werd voor het eerst geroepen toen hij in vwo 5 zat. „Ik dacht eraan om economie te gaan studeren. Tijdens een preek in de christelijke gereformeerde Dorpskerk in Nunspeet kwam een tekst uit Ezechiël 33 naar me toe: „Ik heb u tot een wachter gesteld.” Toen wist ik dat ik niet de opleiding economie maar theologie moest gaan volgen.”

De twee gemeenten die hij tot nu toe gediend heeft, Genemuiden en Urk, zijn beide ontstaan door uittreding uit de Gereformeerde Kerken in Nederland: Genemuiden in 1979 en Urk in 1976. De jubilerende predikant wijst erop dat ook de christelijke gereformeerde kerk van Nunspeet, waar hij vandaan komt, haar wortels heeft in de Gereformeerde Kerken. Zij ging in 1936 over naar de Christelijke Gereformeerde Kerken.

Urk is een christelijk gereformeerd bolwerk met drie zelfstandige christelijke gereformeerde kerken, met in totaal ongeveer zevenduizend leden: Urk-Eben Haëzer, Urk-Ichthus en Urk-Maranatha. Ds. Polinder is een van de drie predikanten van Maranatha, een gemeente met veel jeugd.

Hij geeft in totaal acht (les)uren catechese per week. „Jongeren stempelen mijn werk, maar dat is niet erg. Ik geef mijn tijd en energie graag”, zegt hij. „Door met hen op te lopen, blijf ik op de hoogte van wat er bij hen speelt.” Een paar jaar geleden schreef hij een boekje, speciaal voor jongeren: „Leven om te loven”. In tien Bijbelstudies gaat hij daarin in op de vragen over de zin van het leven.

Onlangs kwam een ander boek van hem uit: ”Leden van Christus’ lichaam”, dat hij samen met prof. dr. W. van Vlastuin schreef. „Het komt voort uit een lezing die ik hield tijdens de Haamstedeconferentie”, aldus ds. Polinder. „De hoofdgedachte van het boek is dat gemeenschap met Christus gemeenschap der heiligen betekent. Dat denken bindt mensen van verschillende kerken aan elkaar en het bewaart voor groepsdenken binnen je eigen kerk. Er zitten wel grenzen aan die gemeenschap. Het gaat om herkenning binnen de grenzen van Schrift en belijdenis, hoewel ik op conferenties ook met gereformeerde baptisten van hart tot hart kan spreken.”

Die oecumene wordt op Urk handen en voeten gegeven in het convent van predikanten, waaraan bijna alle predikanten van de plaatselijke reformatorische kerken deelnemen, en ook door de jaarlijkse reformatieherdenking die vanaf 2017 een plaats gekregen heeft. Eén keer per jaar is er kanselruil met hervormde gemeente De Bron. Op de morgen van Goede Vrijdag beleggen de twee gemeenten een gezamenlijke kerkdienst. Ds. Polinder: „We staan op hetzelfde fundament van Schrift en Belijdenis.”

Misschien heeft deze oecumenische instelling wel te maken met het lezen van puriteinse en Amerikaanse schrijvers, veronderstelt de predikant. „Ze leerden me verder te kijken dan de Nederlandse kerkelijke situatie. In ieder geval hebben ze me verder geholpen in het verkondigen van de volheid van Christus en van de Heilige Geest.” Hij noemt vier namen van Engelstalige theologen die hem sterk beïnvloed hebben: Thomas Boston, John Flavel, Robert McCheyne en John Owen.

Kennis

Ds. Polinder vindt kennis belangrijk, vooral in deze tijd. „Het gevoel lijkt de maatstaf voor het geloof te worden. Het grote gevaar daarvan is dat onderscheidingsvermogen ontbreekt vanwege een tekort aan kennis. Het gevoel moet genormeerd worden aan het Woord van God.”

Dat betekent volgens hem niet dat gevoel geen rol speelt. „De Heilige Geest laat ons beleven wat uit het Woord van God opkomt. Als we geraakt worden door het Woord, krijgt dat een vervolg: een verlangen om voor de Heere en naar de Schrift te leven. Bovendien kan het geloof soms tegen ons eigen gevoel ingaan of erbovenuit stijgen. Het gaat erom al ons vertrouwen op Christus te stellen, of we het voelen of niet.”

Levensloop ds. H. Polinder

Henk Polinder werd op 7 juli 1969 in Nunspeet geboren. Hij studeerde theologie in Apeldoorn en werd in 1994 predikant van de christelijke gereformeerde kerk in Genemuiden. Sinds 1999 is hij verbonden aan de christelijke gereformeerde kerk te Urk (Maranatha). Zondag jubileerde hij.

Ds. Polinder schreef de boeken „Leden van Christus’ lichaam - Over de gemeenschap der heiligen” (samen met prof. dr. W. van Vlastuin) en „Leven om te loven - Bijbelstudies voor jongeren”.

Het echtpaar Polinder heeft zes kinderen en drie pleegkinderen.