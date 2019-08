Ds. H. Molendijk (OGGiN) overleden

Ds. H. Molendijk, emeritus predikant binnen de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland (OGGiN), is woensdag in het Ridderkerkse verpleeghuis Salem overleden. Hij werd 78 jaar.

Hermen Molendijk werd op 25 december 1940 geboren aan de Zinkweg, een buurtschap tussen Oud- en Nieuw-Beijerland, in de Hoeksche Waard. Van huis uit behoorde hij tot de Nederlandse Hervormde Kerk. Van zijn 21e tot zijn 30e jaar was hij ouderling in de hervormde gemeente in Oud-Beijerland.

Na enige tijd aangesloten te zijn geweest bij de gereformeerde gemeente te Nieuw-Beijerland, ging Molendijk over naar de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland, waar hij in 1996 preekconsent kreeg. Ds. T. Klok bevestigde hem op 27 augustus 1997 als lerend ouderling van de oggiN in het Zeeuwse Oosterland. Twee jaar later, op 18 augustus 1999, werd hij in deze gemeente bevestigd tot predikant. In 2007 vertrok ds. Molendijk naar Grafhorst. Per 1 januari 2013 ging hij met emeritaat, waarna hij met zijn vrouw terugkeerde naar Nieuw-Beijerland.

Ds. Molendijk bekleedde binnen de OGGiN diverse functies. Zo was hij lid van het deputaatschap psychosociale hulpverlening (1999-2011), lid van de commissie beoordeling uitkeringen bij bijzondere noden van de classis West (1999-2007), lid van de commissie beoordeling uitkeringen bij bijzondere noden van de classis Oost (2007-2013), lid van de commissie van onderzoek/deputaten artikel 48/49 DKO (2001-2013), deputaat voor het Kerkelijk Bureau (1999-2012) en deputaat hoge overheid (2001-2012).

