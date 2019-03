Ds. H. Markus doet intrede in hervormd Leerdam

Ds. H. Markus is zondagmorgen bevestigd als predikant van de hervormde wijkgemeente West in Leerdam.

In de bevestigingsdienst ging ds. J. A. W. Verhoeven uit Krimpen aan den IJssel voor. De oud-predikant van de gemeente preekte over Kolossenzen 1:28. In de middagdienst deed ds. Markus intrede vanuit Kolossenzen 4:2-4.

Aansluitend werd de predikant toegesproken door J. P. Lokker, waarnemend burgemeester van de gemeente Vijfheerenlanden, ds. P. G. I. van den Berg namens het werkverband van predikanten uit de ring en namens de classis Zuid-Holland Zuid, ds. M. B. Heijting namens de algemene kerkenraad, de wijkgemeente Kerk aan de Linge en het ministerie en ouderling G. van Essen namens de wijkkerkenraad.

De hervormde wijkgemeente West in Leerdam was sinds februari vorig jaar vacant.