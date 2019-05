Ds. H. M. Klaassen neemt afscheid van hervormd Den Ham

Ds. H.M. Klaassen heeft zondagmiddag afscheid genomen van de hervormde gemeente te Den Ham (Ov.). Na eerst 6 jaar aan de gemeente Meteren en Est verbonden te zijn geweest en daarna bijna 33 jaar aan Den Ham gaat hij nu met emeritaat.

In een gezamenlijke dienst met de gereformeerde kerk hield hij zijn afscheidspreek over Psalm 150, de lofprijzing van de Naam van God. Ds. Klaassen werd toegesproken door ouderling W. Meijer namens de kerkenraden, ds. J. A. Droogendijk namens de classis Overijssel-Flevoland, ds. H. de Haan van de gereformeerde kerk in Den Ham, en collega ds. G. de Goeijen van de hervormde gemeente te Den Ham.