Ds. H. Last, emeritus predikant in de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK), staat deze donderdag vijftig jaar in het ambt.

Hendrik Last werd op 10 februari 1941 in Steenwijk geboren. Hij studeerde theologie in Apeldoorn en werd in 1969 predikant in Mussel. Daarna stond hij in Eindhoven (1975), Carambei, Brazilië (1979) en Zeist (directeur Reformatorische Bijbelschool, verbonden aan Utrecht-Centrum, 1985). Zijn laatste gemeente was Noordscheschut (1986). Ds. Last ging in 2006 met emeritaat.