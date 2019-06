Ds. H. Korving koninklijk onderscheiden

Ds. H. Korving, predikant van de christelijke gereformeerde kerk Urk (Maranatha), is zaterdag benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Pieter van Maaren van Urk reikte de koninklijke onderscheiding uit tijdens een symposium ter gelegenheid van het 40-jarig ambtsjubileum van ds. Korving.

De jubilerende predikant is sinds 1998 lid en sinds 2007 voorzitter van het deputaatschap zending van de christelijke gereformeerde kerken. Ook is hij voorzitter van de stichting Shaare Zedek Ziekenhuis. In het verleden was ds. Korving onder meer betrokken bij de herziening van de Statenvertaling, de herdenking van 500 jaar reformatie en was hij actief voor de Haamstedeconferentie.

Burgemeester Van Maaren herinnerde in een korte toespraak ook aan het vergaan van de viskotter Z 85 in 2015, waarbij de vier bemanningsleden om het leven kwamen. „Terwijl de lichamen nog niet gevonden waren, las u in de Urker visafslag tijdens een emotionele bijeenkomst van vissers Psalm 90. Daar was u herder.”