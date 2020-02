Ds. H. Korving: Erfenis is fundament van de christelijke hoop

„Christelijke hoop is gefundeerd op de erfenis. De kerk die dit fundament verliest, houdt op kerk te zijn.” Ds. H. Korving opende vrijdag de Bijbelstudieconferentie van het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ).

Het Bijbelstudieweekend in Wijk aan Zee voor 30-plussers heeft als thema ”Leven als christen”, naar aanleiding van de eerste Petrusbrief.

”Hoopvol leven” was het deelthema waarmee ds. Korving, christelijk gereformeerd predikant te Urk-Maranatha, het studieweekend opende. Zaterdag spreken ds. P. Molenaar, hervormd emeritus predikant te Lunteren, over ”Geheiligd leven” en de hervormde proponent H. Meijer uit Rotterdam, over ”Anders leven”.

Vreemdelingen

Petrus richt zijn brief aan de vreemdelingen, de verstrooiden en de uitverkorenen, aldus ds. Korving. „Een merkwaardig adres”, zei hij. Vreemdelingschap is „een kwalificatie” van christen-zijn. „Zij zijn niet thuis op de aarde, maar reizen als pelgrim naar een beter vaderland. Dat ze uitverkoren zijn is het geheim van de goddelijke verkiezing. De Heilige Geest heeft hen geheiligd en heeft ze gebracht tot een nieuwe gehoorzaamheid.”

Een hoopvol leven, waarvan Petrus spreekt, begint volgens de predikant uit Urk met het zingen van Gods lof. „Gods lof moeten we niet bewaren tot het eind van onze gebeden. We moeten ermee beginnen. Wie Gods barmhartigheid heeft leren kennen, valt het niet moeilijk om met Petrus’ lofzang in te stemmen”, aldus ds. Korving.

Gods barmhartigheid vervult het hart met een levende hoop, een hoop die gefundeerd is op de erfenis. „Die erfenis is onaangetast, onverwoestbaar en onvergankelijk”, zei de predikant.

Zo is de erfenis van een christen „juridisch geregeld. Het is geen vaag gevoel, maar een gegronde verwachting die zekerheid geeft, gewaarborgd is in de dood en opstanding van de erflater.”

Vervolgens wees de predikant op Petrus’ woorden over het geloof dat beproefd wordt. Een beproeving die uitloopt op de bekroning van het geloof. „Waar de hoop leeft en het geloof werkt, blijft de liefde niet uit.”

Geheim

De predikant noemde de liefde tot Christus het geheim van het christenleven. Het is niet een theorie aanhangen of alleen maar een instemmen met de christelijke leer. „Het is een Persoon beminnen, Die ons zo uitnemend heeft liefgehad.”

Volgens de predikant gaat het om zaken die beter beleefd dan besproken kunnen worden. „De kerk is niet gediend met oppervlakkige of opgeklopte blijdschap.”

De christenen aan wie Petrus schrijft zijn bevoorrecht, aldus ds. Korving. „Boven de profeten van het Oude Testament. Die hebben in de verte iets gezien van het werk en de heerlijkheid van de komende Christus. Ze hebben ernaar gespeurd en gezocht om de volle betekenis ervan te verstaan. Maar nu is het aan de christenen aan wie Petrus schrijft geopenbaard. En ook ons wordt het nu in het Evangelie verkondigd.”