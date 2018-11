Ds. H. Jonkman, emeritus predikant in de Christelijke Gereformeerde Kerken, staat zaterdag veertig jaar in het ambt.

Hendrik Jonkman werd op 21 oktober 1949 in Zuidwolde geboren. Hij studeerde theologie in Apeldoorn en werd in 1978 predikant in Purmerend. Daarna was hij zendingspredikant in KwaNdebele (Zuid-Afrika, 1983) en stond hij in Zutphen (1996) en in Dronten (2006). Ds. Jonkman ging in 2015 met emeritaat.