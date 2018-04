Ds. H. Jonker (HHK) 40 jaar predikant

Ds. H. Jonker, emeritus predikant in de Hersteld Hervormde Kerk (HHK), staat donderdag veertig jaar in het ambt.

Hendrik Jonker (1927) werd geboren op 4 mei 1927. Hij was hulpprediker in de hervormde gemeente in Randwijk. In 1978 werd hij via de overgangsregeling voor hulppredikers en catecheten predikant in Lekkerkerk. Daarna stond hij in Nijkerkerveen (1980) en in Kootwijk-Kootwijkerbroek (1987).

Ds. Jonker ging in 1989 met vervroegd emeritaat. In 2004 ging hij over naar de HHK. Na zijn emeritaat verleende hij bijstand in het pastoraat in Vianen, Apeldoorn, Hellouw, Haaften en Veenendaal.

