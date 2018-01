Ds. H. J. van Haarlem (PKN) overleden

Ds. H. J. van Haarlem, predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), is 31 december 2017 op 60-jarige leeftijd overleden.

Henk Jan van Haarlem werd geboren op 5 september 1957 en werd in 1985 hervormd predikant te Noordbergum. Vervolgens diende hij de hervormde gemeenten te Dalfsen (1989) en Beilen (1997). Daarna werd hij predikant van de protestantse Zorgvlietkerk-Nieuwe Badkapel te Scheveningen (2004). Van laatstgenoemde gemeente werd hij in 2015 losgemaakt. Verder was de predikant in 2005 geestelijk verzorger van Respect Zorggroep.

Ds. Van Haarlem ging op 25 december nog voor in De Kruispuntgemeenschap te Den Haag en in Hilvarenbeek op 31 december. Op de avond van die dag overleed hij plotseling.