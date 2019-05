Ds. H. J. van der Veen neemt afscheid van hervormd Sliedrecht

Ds. H. J. van der Veen heeft zondag afscheid genomen van de hervormde gemeente van Sliedrecht in verband met emeritaat. Hij heeft deze gemeente ruim tien jaar gediend.

Ds. Van der Veen bediende het Woord vanuit Hebreeën 13:8: „Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid.” Dat was de tekst waaruit hij ook preekte bij de intrededienst in zijn eerste gemeente (Nieuwland, in 1983).

Ds. Van der Veen: „Ik kan voor mijzelf niet anders zeggen dan dat de Heere Zijn Woord heeft waargemaakt en dat Hij mijn werk rijk heeft gezegend.’

Tijdens de dienst waren er dankwoorden van de Sliedrechtse burgemeester A. P. J. van Hemmen, ouderling J. Braaksma, namens kerkenraad en gemeente, en ds. L. W. den Boer, predikant van wijkgemeente 3 en consulent van de nu vacante wijkgemeente 4.