Ds. H. J. T. Lubbers neemt afscheid van hervormd IJsselmuiden-Grafhorst

Ds. H. J. T. Lubbers heeft zondag in de ochtenddienst afscheid genomen van de hervormde gemeente IJsselmuiden-Grafhorst (wijk 1) wegens het aannemen van het beroep naar de hervormde gemeente Woudenberg (wijk 1). Ds. Lubbers preekte over Romeinen 8:35a: „Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus?” Hij stond in de overdenking stil bij de liefde van Christus die is geopenbaard, die wordt bestreden en die verzekert.

Ds. Lubbers werd toegesproken door consulent ds. J. Harteman namens de werkgemeenschap en classis en door ouderling S. Th. Bouma namens de gemeente en de kerkenraad. Na de toespraken werden ds. Lubbers en zijn gezin toegezongen uit psalm 52:1 en 7.

Ds. Lubbers zal op 14 juli worden bevestigd als predikant van de hervormde gemeente Woudenberg. Eerder was hij verbonden aan Herkingen en Nieuwe-Tonge.