Ds. H. J. Lam doet intrede in hervormd Werkendam

Ds. H. J. Lam is zondagmorgen bevestigd tot predikant van de hervormde gemeente te Werkendam, wijk 2.

De dienst werd geleid door zijn zwager ds. W. J. Dekker uit Amersfoort. Die had als tekst voor de verkondiging gekozen Jesaja 50:4, met als samenvattend thema: ”Dienaar van het Woord, een leerling, elke dag”.

In de middagdienst deed ds. Lam intrede met een preek over Psalm 43. Kerntekst was vers 4a, over het altaar en de bediening van de verzoening.

Aansluitend werd de predikant toegesproken door wethouder M. de Gelder namens het college van burgemeester en wethouders van Werkendam. Ds. M. P. Vis richtte het woord tot hem namens de andere plaatselijke kerkelijke gemeenten. Tot slot sprak ouderling-scriba D. C. J. de Vree namens de kerkenraad en de gemeente.