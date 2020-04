Ds. H. I. G. Jaspers Focks (PKN) overleden

Ds. H. I. G. Jaspers Focks, emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), is op 25 maart overleden.

Harm Ignatius Gregorius Jaspers Focks werd geboren op 12 maart 1952 in Zutphen. Hij studeerde theologie in Kampen en werd in 1980 gereformeerd predikant in Oude en Nieuwe Wetering. Daarna stond hij in Dronten (1986), Enschede (1991, tevens geestelijk verzorger Helmerzijde) en Zeewolde (2000).

Ds. Jaspers Focks ging in 2018 met emeritaat. Daarna was hij nog waarnemend predikant in de oecumenische wijkgemeente Het Erfdeel in Meppel.