Ds. H. E. Wijnja, emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), is op 15 maart overleden.

Hendrik Eliza Wijnja werd op 21 december 1926 in Harlingen geboren. Hij studeerde theologie in Kampen en werd in 1954 gereformeerd predikant in Godlinze. Daarna stond hij in Drachten (1958) en Arnhem (1966, vanaf 1971 als legerpredikant). Ds. Wijnja ging in 1986 met emeritaat.