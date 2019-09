Ds. H. de Boer, emeritus predikant in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), is op 24 augustus is overleden.

Hindrik de Boer werd geboren op 5 september 1933 in Uithuizen. Hij studeerde theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en werd in 1972 gereformeerd predikant in Halle en Doetinchem. Daarna stond hij in Honselersdijk (1978) en in Zwijndrecht (1990).

Ds. De Boer ging in 1998 met emeritaat.