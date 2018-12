Ds. H. Buning (PKN) overleden

Ds. H. Buning, emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), is op 1 december overleden.

Hendrik Buning werd op 14 september 1939 in Vlissingen geboren. Hij studeerde theologie in Groningen en werd in 1970 hervormd predikant in Holwerd. Daarna stond hij in Devenber (1975) en in ’s-Gravenzande (1988). Ds. Buning ging in 2002 met emeritaat.

Samen met prof. H. G. Hubbeling schreef hij ”Politiek en Theologie”. Verder verscheen van hem ”Gewoon is maar gewoon. De verschuiving in het beroep van predikant” (1995). Ds. Buning publiceerde ook in de bladen Postille, Woord en Beweging en Woord en Dienst. De predikant was bestuurslid van de Vereniging van Vrijzinnig Hervormden.