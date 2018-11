Ds. H. Buitink (HHK) 25 jaar predikant

Ds. H. Buitink, emeritus predikant binnen de Hersteld Hervormde Kerk, staat woensdag vijfentwintig jaar in het ambt.

Hendrik Buitink werd geboren op 11 februari 1961 in Urk. Hij studeerde theologie in Utrecht en werd in 1993 hervormd predikant in Poederoijen-Loevestein. Om gezondheidsredenen ging hij in 1997 met emeritaat.

Ds. Buitink sloot zich in 2004 aan bij de Hersteld Hervormde Kerk en gaat daar als emeritus predikant regelmatig voor in kerkdiensten.

Lees ook in Digibron:

Na twee jaar met emeritaat - Ds. H. Buitink: De tekst waarmee ik intrede deed, is mij vaak tot steun (Reformatorisch Dagblad, 13-01-2006)

Ds. Buitink neemt afscheid van herv. Poederoijen (Reformatorisch Dagblad, 16-09-1997)

Ds. Buitink doet intrede in herv. gem. Poederoyen (Reformatorisch Dagblad, 16-11-1993)

Kand. H. Buitink neemt afscheid van Boven-Hardinxveld (Reformatorisch Dagblad, 24-05-1993)