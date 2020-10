Ds. Geuze tijdens Israëlavond Nunspeet: „Op ons land rust een bloedschuld”

„Hoelang duurt het voordat we beseffen dat er op ons land een bloedschuld rust die vraagt om berouw en het vragen van vergeving aan het Joodse volk?” vraagt ds. M. Geuze zich af.

De hervormde emeritus predikant uit Nunspeet sprak zaterdagavond in de Dorpskerk in zijn woonplaats over de schuld van de Nederlandse bevolking jegens Israël. De bijeenkomst was georganiseerd door de commissie Kerk & Israël van de hervormde gemeente Nunspeet in samenwerking met vertegenwoordigers van andere kerken en gemeenten. Het Tehilla Ensemble speelde Joodse religieuze muziek.

De interkerkelijke avond van herdenken, verootmoedigen en schuld belijden vond niet alleen plaats aan de vooravond van de Israëlzondag, maar ook op de gedenkdag van de wegvoering van een grote groep Joden uit Nunspeet, precies 78 jaar geleden.

Het Joodse monument aan de Waterweg herinnert aan de deportatie van zestig Joodse mannen die tijdens de Tweede Wereldoorlog waren ondergebracht in werkkamp De Bruine Enk aan de Hullerweg in het dorp voor het verrichten van dwangarbeid in de Nunspeetse bossen. In de nacht van 2 op 3 oktober 1942 werden ze afgevoerd naar Kamp Westerbork en later naar de vernietigingskampen. Het monument is in 2017 onthuld. De steen is geadopteerd door basisschool De Bron. Op 29 september waren de leerlingen aanwezig tijdens de herdenking bij het monument.

Hieraan refereerde Marinus ten Brinke zaterdagavond tijdens zijn toespraak. De voorzitter van de interkerkelijke werkgroep die de bijeenkomst georganiseerd had, zei dat de Nunspeters het hebben laten gebeuren. Maar er gebeurden ook goede dingen, zo voegde hij eraan toe. Ten Brinke noemde de namen van Nunspeters die Joden lieten onderduiken, onder wie opa Bakker en tante Cor. Hij maakte ook melding van een politieagent die in de oorlog onderduikers in zijn zijspan naar een ziekenhuis bracht.

De teneur van zijn verhaal was echter dat de Nederlandse bevolking in zijn algemeenheid in de oorlog te laks was om het massaal voor de Joden op te nemen. Christenen brachten het er, aldus Ten Brinke, niet beter af. „Christenen hebben zich, in het algemeen gesproken, terughoudend opgesteld. Het overgrote deel van hen is niet in de bres gesprongen om de Shoah tegen te houden. Dat moet ons leiden tot verootmoediging en schuldbesef.”

Bloedschuld

Hierop ging ds. Geuze in. Hij stelde dat het lang geduurd heeft voordat bij de regering het besef van de „bloedschuld” was doorgedrongen, om te vervolgen: „Hoelang zal het nog duren voordat we beseffen dat er op ons land een bloedschuld rust die vraagt om berouw en het vragen van vergeving aan het Joodse volk?”

Ds. Geuze bad het gebed van Daniël (Daniël 9) mee, eerst over verootmoediging ten opzichte van het Joodse volk, daarna over het belijden van zonde tegen dat volk, vervolgens het erkennen van de rechtvaardigheid van Gods straffen over ons land en ten slotte een smeekbede om ontferming. „Neem de bedekking van Israël weg, maar ook de bedekking van de christelijke gemeente.”