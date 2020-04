Ds. Geertsema (Canada) overleden

RICHMOND HILL (Can.). Ds. J. Geertsema, emeritus hoogleraar binnen de Canadian Reformed Churches, is op 31 maart overleden.

Jakob Geertsema werd op 24 juni 1935 geboren in Dwingelo. Hij studeerde theologie in Kampen en werd in 1963 predikant van de gereformeerde kerk vrijgemaakt in Kantens. Daarna stond hij in Surhuisterveen-Opende (1967). Vanaf 1971 was hij predikant in Canada, eerst in Carman, vervolgens in Chatham (1976) en Surrey (1981). In 1986 werd hij hoogleraar aan de theologische universiteit in Hamilton. In 2001 ging hij met emeritaat.

De Canadian Reformed Churches waren tot 2019 een zusterkerk van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt.