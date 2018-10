Ds. G. Vos, predikant van de christelijke gereformeerde kerk in Mijdrecht, staat maandag 25 jaar in het ambt.

Geuchien Vos werd geboren op 7 april 1956 in Elim. Hij studeerde theologie in Groningen en in Apeldoorn en werd in 1993 predikant in Purmerend. Daarna stond hij in Assen (1998) en was hij zendingspredikant in Mozambique. Sinds 2014 is hij verbonden aan Mijdrecht.