Ds. G. van Wijk doet intrede in hervormd Hedel

Ds. G. van Wijk is zondag bevestigd als predikant van de hervormde gemeente in Hedel. De bevestigingsdienst werd geleid door ds. M. Maas, predikant van wijk 7 in Dordrecht. De tekst voor de prediking was 2 Timotheüs 1:6-7 met als thema ”Moed houden”.

De tekst waarmee ds. Van Wijk intrede deed was Handelingen 2:42, met als thema ”Vier tijdloze kenmerken in het leven met de Heere”.

Nadat ds. Van Wijk een toespraak had gehouden, werd hij toegesproken door burgemeester H. van Kooten (Maasdriel). Vervolgens spraken ds. A. van Zetten uit Bruchem, namens de werkgemeenschap en als consulent, en ouderling G. van den Berg namens de kerkenraad en de gemeente.

De hervormde gemeente van Hedel is ruim een jaar vacant geweest.