Ds. G. Pater doet intrede in Ouddorp

Ds. G. Pater is woensdag bevestigd als predikant van de gereformeerde gemeente in Ouddorp. In de bevestigingsdienst ging ds. K. Boeder uit Dirksland voor. Deze preekte over Johannes 17:20. Het thema was ”Christus’ gebed voor Zijn Kerk”. Met twee aandachtspunten: voor de prediker en voor de hoorder.

’s Avonds deed ds. Pater intrede uit Lukas 12:32. Het thema was ”Het Woord van de Opperherder”, met drie aandachtspunten: het wijst op een klein kuddeke, om niet te vrezen en het wijst op ’s Vaders welbehagen. Ds. Pater werd toegesproken door ds. P. D. den Haan namens de classis Tholen, door B. Brand namens het gemeentebestuur, door ds. D. Zoet namens de plaatselijke kerken en door ouderling A. van den Berg. Ook werd er brieven voorgelezen van ds. P. Blok uit Dirksland en van ds. A. H. Verhoef uit St. Catharines (Canada).

