Ds. G. P. Post, emeritus predikant in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), is zaterdag overleden.

Gerrit Pieter Post werd geboren op 3 november 1933 in Serooskerke. Hij was predikant in Hall (1961), Klazienaveen-Zwartemeer (1968) en Doetinchem (1976). Ds. Post ging in 1995 met emeritaat.