Ds. G. Lustig (Unepref) 25 jaar predikant

Ds. G. Lustig, die voor zendingsorganisatie GZB als gemeentepredikant en missionair toeruster werkzaam is in Frankrijk, staat donderdag 25 jaar in het ambt.

Geert Lustig werd geboren op 29 april 1966 in Huizen. Hij studeerde theologie in Utrecht en werd in 1995 hervormd predikant in Noordeloos.

Daarna diende hij de gemeenten van Voorthuizen (2001), Nieuwerkerk aan den IJssel (2008) en Zeist (wijk Pniël, 2013).

Ds. Lustig werd in januari door de GZB uitgezonden naar Frankrijk om de komende jaren binnen de Unepref als predikant en toeruster werkzaam te zijn. Het gebied waarin het gezin Lustig zal werken ligt in de omgeving van de Zuid-Franse stad Montpellier.