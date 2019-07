Ds. G. Kater doet intrede in hersteld hervormd Arnemuiden

Ds. G. Kater is zaterdagmorgen bevestigd als predikant van de hersteld hervormd gemeente te Arnemuiden. In de dienst ging dr. P. C. Hoek uit Sommelsdijk voor. De tekst voor de preek was Handelingen 20:18. Ds. Kater werd door de gemeente toegezongen uit Ps. 20:1.

’s Middags bediende ds. Kater het Woord uit 1 Korinthe 1:23 en 24. Hij schreef als thema boven de preek: ”De prediking van het Evangelie”.

Wethouder Chr. Dekker sprak ds. Kater toe namens de burgerlijke gemeente Middelburg, dr. M. Klaassen namens de plaatselijke kerken, dr. P. C. Hoek namens de classis Zuid-West en ouderling E. Bouwsma namens kerkenraad, kerkvoogdij en gemeente.