Ds. G. J. van der Stouw is op 12 augustus overleden.

Gerrit Jan van der Stouw werd geboren op 3 juni 1942. Hij studeerde theologie in Utrecht en werd in 1970 hervormd predikant in Klooster-Ter Apel (wijkgemeente). Daarna stond hij in Hardenberg (1976), Eindhoven (1983) en Westervoort (1993).

Ds. Van der Stouw ging in 2004 met emeritaat.