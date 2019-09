Ds. G. J. N. Moens neemt beroep aan naar Middelharnis

Ds. G. J. N. Moens, predikant van de gereformeerde gemeente te Lisse, vertrekt naar Middelharnis.

De predikant heeft het beroep aangenomen dat de gemeente in deze plaats op hem heeft uitgebracht en bedankte voor het beroep van de gereformeerde gemeente van Oudemirdum.

De gemeente van Middelharnis was vacant sinds ds. S. Maljaars in 2016 een beroep aannam naar Meliskerke.

Ds. Moens stond sinds 2015 in Lisse. Eerder diende hij de gemeenten van Goes (1996) en Meliskerke (2005). De predikant is secretaris van het curatorium van de Theologische School van de Gereformeerde Gemeenten en werd tijdens de generale synode in september verkozen als eerste scriba (secretaris) van het moderamen.

