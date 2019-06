Ds. G. J. Capellen (CGK) 25 jaar predikant

Ds. G. J. Capellen, emeritus predikant in de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK), staat maandag 25 jaar in het ambt.

Gerrit Jan Capellen werd geboren op 16 juni 1948 in Maassluis. Hij studeerde theologie in Utrecht en Apeldoorn en werd in 1994 predikant in Scheveningen. Daarna was hij onderwijspastor op de Jacobus Fruytier Scholengemeenschap in Apeldoorn (2007) en predikant in Kerkwerve (2010). Ds. Capellen ging in 2015 met emeritaat. Hij is als pastoraal medewerker verbonden aan de Andreasgemeente te Broeksterwoude.

Ds. Capellen publiceerde vorig jaar het boek ”Voorbeeld of struikelblok. Christelijk opvoeden met hart voor jongeren”. Het echtpaar Capellen woont in Damwoude en heeft vier kinderen en veertien kleinkinderen.