Ds. G. Hoogerland (GG) doet intrede in Rotterdam-IJsselmonde

Ds. G. Hoogerland is woensdagmiddag bevestigd als predikant van de gereformeerde gemeente van Rotterdam-IJsselmonde. Consulent ds. C. van Ruitenburg bediende het Woord uit Openbaring 1:17-18, over Johannes op Patmos.

Ds. Hoogerland deed woensdagavond intrede met de woorden uit 1 Korinthe 2:2. Het thema was: ”De kern van het Evangelie”.

De predikant werd toegesproken door ds. A. Verschuure (Capelle aan den IJssel) namens de classis Rotterdam en de particuliere synode Zuid-West en door ouderling G. van Breugel namens kerkenraad en gemeente.

Ds. Hoogerland kwam uit Stolwijk. De gereformeerde gemeente van Rotterdam-IJsselmonde was meer dan 66 jaar vacant.

Lees ook:

Ds. G. Hoogerland neemt afscheid van gg Stolwijk (RD.nl, 25-04-2018)

Na jaren weer een eigen predikant voor gg in Rotterdam (RD.nl, 16-01-2018)

Verslag bevestiging/intrede ds. G. Hoogerland te Stolwijk (De Saambinder, 16-08-2012)

Afscheid ds. G. Hoogerland van Kruiningen (De Saambinder, 12-07-2012)

De opstand tegen God - Ds. G. Hoogerland: De zondige mens bereikt Gods doel niet - interview (Daniël, 17-06-2010)

Bevestiging en intrede van ds. G. Hoogerland op 10 januari 2007 te Kruiningen (De Saambinder, 01-02-2007)

Verslag afscheidsdienst ds. Hoogerland van Drachten 1 januari 2007 (De Saambinder, 08-01-2007)

Verslag van de intrededienst van ds. Hoogerland te Drachten (De Saambinder, 27-12-2002)

Verslag van de bevestigingsdienst van kandidaat G. Hoogerland op woensdag 4 september te Drachten (De Saambinder, 27-12-2002)